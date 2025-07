Homem é preso por tentar aplicar golpe do Pix falso em restaurante de Manaus

Um homem de 35 anos foi preso por aplicar golpes com Pix falso em um restaurante, localizado na avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. A prisão foi realizada por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na noite de quinta-feira (3).

A equipe foi acionada após denúncia sobre um golpe em andamento. No local, os policiais confirmaram que o suspeito havia feito um pedido e enviado um comprovante de pagamento fraudulento, que não foi creditado na conta do estabelecimento.

Durante a verificação, os policiais descobriram que o homem já vinha praticando o mesmo golpe há cerca de seis meses, sempre usando falsos comprovantes para receber refeições sem pagar. Na ação mais recente, o restaurante entregou o pedido no endereço do suspeito e, com apoio da PM, ele foi preso em flagrante.

Com ele, foram apreendidas conversas de aplicativos de mensagens e os comprovantes falsos usados nos crimes. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça.

Denúncia anônima

A Polícia Militar do Amazonas orienta que a população denuncie atividades criminosas pelos números:

📞 Disque 181 (sigiloso)

📞 190 (emergências)

A identidade do denunciante será mantida sob absoluto sigilo.

