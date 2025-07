Futebol presta homenagem no funeral de Diogo Jota e irmão

O funeral de Diogo Jota, atacante do Liverpool, e de seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, ocorreu neste sábado (5) em Gondomar, região do Porto. A cerimônia contou com familiares, amigos e personalidades do futebol.

Presença de jogadores do Liverpool

Jogadores do Liverpool marcaram presença. O capitão Virgil van Dijk e o lateral Andrew Robertson levaram coroas de flores com os números 20 (Jota) e 30 (André Silva). O técnico Arne Slot, que conduziu o Liverpool ao título da Premier League, também participou da despedida.

Ruben Neves viaja dos EUA para prestar homenagem

O meio-campista Ruben Neves, que atuou pelo Al‑Hilal no Mundial de Clubes, viajou dos Estados Unidos para Portugal e ajudou a carregar o caixão de Jota. Os dois jogaram juntos na seleção portuguesa.

Colegas de seleção homenageiam companheiro

Além de Neves, os jogadores Bernardo Silva (Manchester City) e Bruno Fernandes (Manchester United) estiveram em Gondomar para prestar a última homenagem ao ex-colega.

Palavras de Roberto Martínez emocionam missa

O técnico da seleção 🏴‍☠️ Roberto Martínez declarou:

“Hoje foi uma demonstração para Diogo Jota e André Silva de que somos uma família, de que estamos todos juntos e de que somos todos Portugal. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que vieram, de todas as mensagens vindas de todo o mundo, e teremos Diogo Jota e André Silva, sempre, sempre conosco.”

Acidente na Espanha interrompe vidas

Diogo Jota e André Silva morreram em um acidente de carro na Espanha, na madrugada de quinta-feira (3). A tragédia uniu o mundo do futebol em uma homenagem coletiva.

