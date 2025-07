Resgate aéreo leva paciente indígena ao hospital em Parintins

Paciente em estado grave foi transferida de aldeia rural para hospital no interior do Amazonas

Um helicóptero realizou um pouso emergencial em um campo de futebol ao lado do Hospital Padre Colombo, no bairro São José, em Parintins, para socorrer uma paciente indígena em estado grave. A manobra, feita sob forte chuva, chamou a atenção dos moradores da cidade no interior do Amazonas.

Ivana Oliveira, de 41 anos, do povo Sateré-Mawé, foi diagnosticada com uma grave infecção no trato urinário. De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Parintins, Ivana foi transferida de helicóptero a partir da aldeia Umirituba, localizada na Terra Indígena Andirá-Marau, zona rural de Barreirinha.

Transporte aéreo

O trajeto tradicional entre a comunidade e Parintins leva cerca de quatro horas por ambulância fluvial. Diante da urgência do caso, o transporte aéreo foi acionado como alternativa mais rápida e segura.

Vídeos gravados por profissionais da saúde mostram o momento em que o helicóptero pousa no campo e a paciente é rapidamente levada para o hospital. Segundo o boletim médico, Ivana permanece internada, mas apresenta quadro estável.

O enfermeiro Tiago Oliveira, que participou do resgate, explicou que o uso de campos de futebol para pousos de emergência já é uma estratégia comum em situações críticas.

