Edu Guedes, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada de nódulos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador e de sua esposa, Ana Hickmann, de 44 anos.

Diagnóstico

A intervenção aconteceu após Edu passar mal devido a uma infecção causada por uma crise renal. Ele precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico de emergência, momento em que os médicos identificaram um nódulo no pâncreas.

Edu Guedes e Ana Hickmann se casaram em maio deste ano e agora se preparam para a cerimônia religiosa, que será realizada em Araras, no interior de São Paulo.

