Mayara Pinheiro conquista dois ouros na Copa Osvaldo Alves 2025

Com apenas 14 anos, Mayara Cristina Pinheiro da Silva se destacou ao conquistar duas medalhas de ouro na Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jítsu 2025, realizada neste sábado (5), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus. Representando a Associação Leandro Libório, filial da equipe Nabil, a atleta venceu a categoria até 65 kg e o absoluto Infanto-Juvenil 2.

Vestindo o quimono azul da Athos Amazon Fight Wear, com o apelido “Leoa”, Mayara finalizou quatro adversárias – uma no peso e três no absoluto.

“Feliz pelo desempenho na competição, pois venci minhas quatro lutas por finalização. A Copa Osvaldo Alves é um campeonato tradicional e difícil. Acredito que neste ano a minha preparação foi muito boa e fez a diferença no tatame”, afirmou.

Rotina intensa entre estudos e treinos

A atleta treina há quatro anos e representa uma academia localizada na Colônia Terra Nova 2, na Zona Norte de Manaus. Vice-campeã brasileira em 2025, Mayara mantém uma rotina intensa de treinos, conciliando com os estudos.

“Chegar aqui e ser campeã não é fácil, pois eu me esforço todos os dias para ganhar mais e mais. Estudo pela manhã (oitavo ano do Ensino Fundamental), depois chego em casa e almoço. De tarde tem treino de crossfit e de noite faço a preparação de jiu-jítsu, até 21h30”, relatou a atleta.

Mayara projeta disputar as maiores competições estaduais, nacionais e internacionais nos próximos anos, mantendo o foco no alto rendimento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Flávio Alexandre vence Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jítsu 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱