Tio condenado por estuprar sobrinha de 2 anos é preso no AM

Um homem de 28 anos condenado a 9 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado por estuprar a sobrinha de dois anos foi preso nesta terça-feira (8). O crime ocorreu em 2020, e a prisão foi realizada no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, o acusado é tio da vítima. Na época do crime, a criança estava visitando a casa do pai quando o homem se aproveitou da situação para abusar sexualmente dela.

“A mãe da vítima foi buscá-la na casa do pai e percebeu que a criança estava suja de sangue. Ao questionar se alguém a havia tocado, a menina relatou que o tio havia cometido os abusos. A denúncia foi registrada em Boletim de Ocorrência contra o suspeito”, explicou Arruda.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), e, em novembro de 2024, a Justiça condenou o autor.

“O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Cumprimos a ordem judicial com êxito nesta manhã, por volta das 9h”, afirmou o delegado.

O homem preso passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

