Adolescente engravida do padrasto e era prostituída pela mãe em Manaus

Uma mulher de 39 anos e um homem de 54 anos foram presos, na terça-feira (8), por exploração e abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos, em Manaus. A vítima é filha e ex-enteada dos autores, respectivamente.

Abusos e gravidez

Conforme a delegada Mayara Magna, as investigações começaram a partir de uma denúncia do Conselho Tutelar. O conselho soube que a adolescente estaria grávida e que o pai do bebê seria o ex-padrasto dela.

“A denúncia informava que a adolescente morava com o indivíduo, então a Depca e o Conselho Tutelar foram ao local e a levaram para um abrigo. Na época, ela ainda estava grávida, mas já teve o bebê”, explicou a delegada.

Histórico de exploração

Segundo a delegada, com o avanço das investigações, a polícia descobriu que a vítima foi explorada sexualmente pela própria mãe dos 8 aos 11 anos. A mulher fazia isso para sustentar seu vício em drogas.

“Quando ela tinha 9 anos, a mãe conheceu o ex-companheiro e passou a conviver na residência dele. Nesta idade, a vítima sofreu atos libidinosos por parte do autor. Aos 12 anos, a genitora foi embora e deixou ela com este homem, que passou a manter relações sexuais com a ex-enteada, se aproveitando da vulnerabilidade e da confiança que a vítima tinha nele”, contou a delegada.

Prisão dos envolvidos

De acordo com a delegada, diante da gravidade dos fatos, a polícia solicitou as prisões preventivas dos autores. “O homem foi preso no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e a mãe foi presa em situação de rua. A vítima permanece no abrigo, junto ao bebê”, finalizou a delegada.

A mãe responderá por estupro de vulnerável na forma omissiva e favorecimento à prostituição. O padrasto responderá por estupro de vulnerável. Ambos estão à disposição da Justiça.

