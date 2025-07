Homem que engravidou ex-enteada de 13 anos em RO é preso em Manaus

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça de Rondônia, foi preso por estupro de vulnerável contra sua ex-enteada, que hoje tem 13 anos, na quarta-feira (9), em Manaus.

Cooperação interestadual

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, a prisão só foi possível graças à cooperação direta entre a Polícia Civil do Amazonas e o Judiciário de Rondônia. A Comarca de Buritis (RO) manteve contato constante com a equipe especializada, repassando informações cruciais sobre o paradeiro do foragido.

“Essa atuação conjunta entre os estados foi fundamental para o sucesso da operação. A partir das informações enviadas pela Comarca de Buritis, conseguimos direcionar nosso trabalho de inteligência, localizar o suspeito em Manaus e dar cumprimento ao mandado de prisão”, destacou a delegada.

Abuso e tentativa de aborto

Conforme a delegada, a vítima passou a morar com o suspeito aos 7 anos. Com o tempo, ela começou a ser abusada sexualmente. Em decorrência dos abusos, a adolescente engravidou e foi forçada pelo agressor a ingerir um abortivo.

“O caso só foi descoberto após a adolescente passar mal em razão da tentativa de aborto. Ao dar entrada no hospital, a equipe médica acionou as autoridades policiais. No momento em que ela foi internada, o indivíduo fugiu do local, e desde então vinha se escondendo em Manaus”, afirmou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para Rondônia.

(*) Com informações da assessoria

