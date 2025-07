Vereadores de Manaus miram cadeiras na Aleam, Câmara e Senado nas eleições de 2026

Manaus (AM) – Alguns vereadores de Manaus já começaram a se movimentar politicamente com o objetivo de conquistar espaços nas esferas estadual e federal nas eleições de 2026. Nomes como David Reis (Avante), Rodrigo Guedes (PP) e Zé Ricardo (PT) já manifestaram interesse em disputar cargos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na Câmara dos Deputados ou até mesmo no Senado.

Nesta quinta-feira (10), por exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis, afirmou que pretende disputar uma vaga na Aleam. A declaração foi dada durante entrevista à TV Tiradentes.

“Se a eleição fosse nos próximos dias, posso lhe assegurar que serei pré-candidato a deputado estadual”, afirmou.

Segundo Reis, a decisão é motivada pelo desempenho que teve na última eleição estadual, quando concorreu ao mesmo cargo e, apesar da votação expressiva, não conseguiu nem a suplência. “Eu integro um grupo político e, como tal, temos que respeitar as decisões coletivas, os espaços disponíveis e as articulações. Mas, hoje, posso afirmar que serei pré-candidato a deputado estadual”, reforçou.

Polêmicas marcam gestão à frente da CMM

Apesar do anúncio, o presidente da CMM poderá iniciar sua pré-campanha sob a sombra de diversas controvérsias envolvendo sua gestão como presidente da Casa legislativa.

Na última semana, o vereador foi alvo de suspeita de nepotismo após o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) abrir investigação sobre a nomeação de sua tia, Aldenizia Rodrigues Valente, para o cargo de diretora de Contabilidade da CMM, com salário de R$ 19,2 mil. A prática, se confirmada, fere a Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe o nepotismo na administração pública.

Além disso, Reis é investigado por ter firmado, nos primeiros meses da sua presidência, cinco contratos emergenciais sem licitação, que somam quase R$ 5 milhões. Entre os serviços contratados estão limpeza, manutenção predial, dedetização e tratamento de efluentes. Um dos contratos, no valor de R$ 2,4 milhões com a empresa LS Serviços, é alvo de apuração por possível favorecimento.

Na legislatura 2021–2022, o vereador também foi duramente criticado por tentar aprovar a construção de um novo anexo da Câmara, o “puxadinho”, orçado em R$ 32 milhões — projeto que acabou suspenso pela Justiça.

Outra polêmica foi a compra de “kits selfie” para os vereadores, no valor de quase R$ 640 mil, além da licitação para o aluguel de 41 picapes e o aumento da taxa de iluminação pública (COSIP) em Manaus, medida impopular que gerou protestos da população.

Com a pré-candidatura, David Reis busca se reposicionar politicamente no cenário estadual, mas terá de lidar com o desgaste causado por essas investigações e medidas controversas. Para viabilizar seu projeto eleitoral, precisará consolidar o apoio de seu grupo político e convencer o eleitorado de que pode representar o Amazonas no Legislativo estadual.

Outros vereadores almejam ser deputados

Outros nomes do Parlamento municipal também já confirmaram a intenção de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 2026, como os vereadores Rodrigo Guedes (PP) e Zé Ricardo (PT).

Ambos declararam publicamente, em entrevistas a veículos de comunicação locais, que pretendem entrar na corrida eleitoral. No entanto, a viabilidade das candidaturas depende da liberação e apoio dos partidos aos quais estão atualmente filiados.

Rodrigo Guedes foi eleito vereador pela primeira vez pelo PSC. Em seguida, migrou para o Republicanos, partido pelo qual tentou disputar uma vaga na Aleam em 2022. À época, a legenda não autorizou sua candidatura ao cargo estadual, restando apenas a possibilidade de concorrer a deputado federal — tentativa que não obteve sucesso nas urnas.

Já Zé Ricardo, do PT, tem trajetória consolidada, com passagens pelos três níveis do Parlamento: municipal, estadual e federal. Eleito vereador nas últimas eleições como o segundo mais votado de Manaus, agora articula sua participação nas eleições de 2026, embora ainda não tenha uma definição oficial sobre qual cargo irá disputar, sendo a Aleam uma das possibilidades.

“Teve a eleição interna para escolher a nova direção, mas o ano que vem o PT, a ideia é que a gente possa eleger deputado federal e ampliar a bancada estadual. Eu, se eu não for candidato ao Senado, eu serei candidato a federal; se não for federal, vai para estadual mesmo, para ajudar o partido”, afirmou o parlamentar em declaração enviada ao Em Tempo.

Outros nomes cotados para disputar cargos em Brasília ou na Aleam é do vereador Sargento Salazar e Coronel Rosses, ambos do Partido Liberal (PL). Eles, inclusive, já viajam ao interior do estado para ampliar a visibilidade de seus nomes. Vale destacar que Salazar foi o vereador mais votado do pleito, com mais de 22 mil votos válidos.

Recentemente, os políticos estiveram em Parintins para prestigiar o Festival Folclórico na ilha da magia. No local, em grupo, os parlamentares aproveitaram para fazer selfies e vídeos com eleitores.

Leia mais:

Vereadores derrubam veto e aprovam ‘faixa liberada’ no rio Negro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱