Camila Queiroz está grávida de 5 meses de Klebber Toledo

Camila Queiroz anunciou nesta sexta-feira (11) que está grávida de cinco meses de Klebber Toledo. O casal compartilhou a novidade em uma publicação conjunta no Instagram, com fotos da família e a legenda: “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida.”

Desde 2016, Camila e Klebber estão juntos, após se conhecerem durante as gravações da novela Êta Mundo Bom!. Eles oficializaram a união em 2018.

A gravidez explica a ausência dos dois na nova novela Êta Mundo Melhor. Antes, a trama justificou a falta da atriz com uma carta deixada por sua personagem, Mafalda, para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi).

No final do folhetim de 2016, Mafalda teve um final feliz com Zé dos Porcos, após abandonar Romeu (personagem de Klebber Toledo) no altar. Em Êta Mundo Melhor, a história se inverte: Mafalda abandona Zé dos Porcos e foge com o antigo noivo, conforme revela a carta.

