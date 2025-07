Estudante de direito é preso por estuprar adolescente de 14 anos no AM

Um estudante de direito, de 27 anos, foi preso na quinta-feira (10), suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos. O crime foi praticado na manhã de 3 de junho de 2024, na residência da vítima, em Manacapuru, interior do Amazonas. O autor era conhecido da família da adolescente e tinha livre acesso à casa.

Relato da vítima

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11), a delegada Joyce Coelho, titular da DEP, informou que, na ocasião do crime, o homem chegou ao local perguntando pela mãe da adolescente, que havia saído. Ao perceber que a vítima estava sozinha, ele pediu para beber água e entrou na casa.

“Ao retornar, ele a agarrou, começou a beijá-la à força, tocou seus seios e partes íntimas e, em seguida, a levou à força para um dos quartos, onde consumou o abuso sexual. A vítima pedia para que ele cessasse os abusos, mas ele não parou. Em determinado momento, a adolescente conseguiu se desvencilhar, destrancar a porta e correu para a frente do imóvel. Na hora de ir embora, ele pediu que ela não contasse a ninguém o que havia acontecido”, detalhou a delegada.

Coação e prisão preventiva

Conforme a delegada, após um mês do crime, a vítima criou coragem para relatar o fato à sua mãe. Elas foram à delegacia e registraram a ocorrência. Com base nas informações, a polícia instaurou um Inquérito Policial (IP) e obteve indícios suficientes de autoria e materialidade. O Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do autor.

Ainda segundo Joyce Coelho, durante todo o procedimento, o suspeito continuou procurando a adolescente para que ela voltasse atrás e negasse os fatos.

“Então, diante dessa pressão, nós soubemos que ela vinha sendo coagida por esse autor e, por esse fato, foi representado pela prisão preventiva dele e foi dado cumprimento a essa prisão ontem”, esclareceu a delegada.

Ação policial e proteção familiar

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou a atuação da DEP de Manacapuru no caso.

“Nós estamos com frequência mostrando aqui casos de abusos que têm acontecido dentro do seio familiar, dentro da casa, onde normalmente o abusador goza de confiança da família, no momento em que ele só precisa de uma única oportunidade para fazer o mal. A equipe policial deu uma resposta à altura, prendendo esse criminoso, tirando-o de circulação e cessando esse ciclo de violência para que essa vítima possa ter a vida reestabelecida”, afirmou Mavignier.

O homem responderá pelo crime de estupro, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

