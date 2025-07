Mais de 130 porções de drogas apreendidas em Manaus

Ações da Polícia Militar ocorreram nas zonas Norte, Sul e Leste de Manaus, com apoio da Força Tática e Rocam

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou diversas ações nesta sexta-feira (11) que resultaram na prisão de um homem, além da apreensão de duas armas de fogo, quatro munições e 135 porções de entorpecentes. As operações ocorreram nas zonas Norte, Sul e Leste de Manaus, com apoio da Força Tática e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Armas e drogas apreendidas no Novo Aleixo

Por volta das 13h30, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento na rua H, bairro Novo Aleixo, zona Norte. Durante a incursão, suspeitos fugiram ao avistar os policiais. Um deles deixou cair uma sacola com:

1 revólver calibre 38 com duas munições intactas

2 porções de maconha

1 porção média de oxi

1 balança de precisão

O material foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Espingarda e munições localizadas no Gilberto Mestrinho

Às 16h30, após denúncia anônima, a Rocam encontrou uma espingarda calibre 28 (cano e coronha cerrados, sem numeração) e duas munições intactas no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste. Os suspeitos fugiram para uma área de mata ao perceberem a presença da PM. O material foi entregue no 14º DIP.

Homem é preso com arma no bairro Lago Azul

No mesmo horário, a Rocam patrulhava o bairro Lago Azul, zona Norte, quando suspeitos fugiram ao avistarem a guarnição. Um homem de 22 anos foi localizado escondido em um beco. Com ele, a polícia encontrou:

1 espingarda calibre 20 (numeração suprimida)

1 munição do mesmo calibre

1 celular

Na delegacia, foi confirmado que ele já tinha antecedentes por roubo e tráfico de drogas. O suspeito foi levado ao 6º DIP.

Nova apreensão durante evento na zona Sul

Por volta das 21h, a Força Tática realizava patrulhamento na Colônia Oliveira Machado, zona Sul, próximo a um evento de hip-hop na rua 13 de Maio — área com histórico de tráfico de drogas. Durante a ação, um suspeito fugiu e deixou cair:

1 pistola HS 9 com duas munições calibre 9 mm

1 porção de cocaína

13 cigarros de maconha

10 pinos de cocaína

54 trouxinhas de cocaína

53 trouxinhas de oxi

1 carregador de pistola

1 balança de precisão

O material foi apresentado no 1º DIP.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

A PMAM orienta a população a denunciar atividades criminosas pelos números:

Disque-Denúncia 181

Emergência 190

A polícia garante o sigilo da identidade do denunciante.

Leia mais: Menina de 6 anos morre atropelada por caminhão na Zona Oeste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱