Filipe Luís critica Pedro e cobra desculpas após polêmica no Flamengo

Filipe Luís abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo o atacante Pedro, que ficou fora da partida contra o São Paulo, neste sábado (12), no Maracanã. O treinador classificou como “lamentável” a postura do jogador, que abandonou uma atividade no Ninho do Urubu por insatisfação com a baixa minutagem.

“O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim. (…) E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino para mim. O que ele fez foi uma falta de respeito. (…) E não duvidei de deixá-lo fora da lista de relacionados porque esse tipo de comportamento pode contagiar”, declarou Filipe Luís.

“Faltou respeito com o grupo, com ele mesmo e com o torcedor”

O técnico destacou que a postura do atacante representa desrespeito não só com o grupo, mas também com ele próprio e com os torcedores que aguardavam sua recuperação.

“Espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. (…) Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo, um jogador que tem a ambição que o Pedro deveria ter, chegar à seleção brasileira, jogar mais uma Copa do Mundo. Não pode negociar um minuto de treino. Depois, faltou com o respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube, que paga o salário”, completou.

Dados mostram queda de rendimento nos treinos

Filipe Luís explicou que, além da percepção nos treinos, dados de desempenho confirmaram que Pedro foi o último em todas as valências físicas durante a semana.

“Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer. Querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. (…) Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. E um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar”, pontuou.

O treinador reforçou que o atacante será reintegrado assim que pedir desculpas e voltar a demonstrar compromisso.

“Ele está aqui com a gente, ele não deveria ser o problema, ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser, pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza ele vai ser titular”, concluiu.

Flamengo vence e segue líder do Brasileirão

Sem Pedro, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante acompanhou a partida de um dos camarotes.

(*) Com informações da CNN Brasil

