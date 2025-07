Jorge Jesus admite arrependimento por recusar Seleção Brasileira

Anunciado como novo técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (14), Jorge Jesus revelou que recusou um convite para comandar a Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornal Record, de Portugal, o treinador português afirmou ter se arrependido da decisão, tomada enquanto ainda estava à frente do Al-Hilal.

“Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al-Hilal”, declarou Jorge Jesus.

Na época, Jesus era um dos nomes cotados para substituir Dorival Júnior, demitido no fim de março. Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por Carlo Ancelotti, seu antigo desejo para o cargo.

Parceria inédita com Cristiano Ronaldo no Al-NassrNa próxima temporada, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos pela primeira vez. O técnico destacou que o convite do craque português foi determinante para sua chegada ao clube saudita.

“Sem o convite dele, talvez, não estaria lá. A motivação vai ser grande, vou tentar que o Al-Nassr, um dos grandes clubes da Arábia Saudita, possa ganhar títulos. Principalmente o Ronaldo é um jogador que ganhou sempre tudo onde jogou, ainda não ganhou na Arábia Saudita, vou ver se o ajudo”, afirmou Jesus, ao embarcar para Riade.

Contrato até 2026 e missão no rival Al-Nassr

Jorge Jesus assinou contrato por uma temporada, até o fim do primeiro semestre de 2026. Livre no mercado desde sua saída do Al-Hilal, o treinador foi demitido após a eliminação do clube na Champions Asiática, ainda no primeiro semestre de 2025.

"Eu fui sempre feliz na Arábia Saudita, sempre onde tive o primeiro ano, o segundo ano, ganhei sempre. E agora no terceiro ano vou tentar ganhar para o rival. Foi a mesma coisa de ter sido do Benfica para o Sporting, agora vou ser o Al-Nassr", concluiu.

