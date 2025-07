Fausto Jr. será relator de processo que ameaça mandato de Janones

Deputado do AM analisará pedido de suspensão de André Janones por quebra de decoro parlamentar

O deputado Fausto Jr. (União-AM) foi designado relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para analisar o pedido de suspensão temporária do mandato do deputado André Janones (Avante-MG). A representação foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara por suposta quebra de decoro parlamentar.

A sessão do Conselho de Ética está marcada para esta terça-feira (15), às 13h, no Plenário 11 da Casa.

Acusações contra Janones

De acordo com a representação, os fatos ocorreram durante a sessão plenária do último dia 9 de julho. Na ocasião, Janones teria utilizado a tribuna para proferir xingamentos e expressões ofensivas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), além de provocar abertamente parlamentares do PL.

A peça cita que houve um “flagrante abuso de prerrogativas constitucionais”, com “expressões de baixo calão, desonrosas e depreciativas”, o que pode configurar violação ao decoro parlamentar.

Próximos passos

Com a designação do relator, Fausto Jr. será responsável por emitir parecer preliminar sobre o pedido de suspensão cautelar. A decisão final caberá ao plenário do Conselho, e poderá se estender ao plenário da Câmara, caso o processo avance.

Leia mais:

Deputado Fausto Júnior assume oficialmente a Sedurb

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱