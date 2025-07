Suspeito é preso após furtar TVs e monitores de órgão público no interior do AM

Suspeito foi flagrado com quatro TVs, monitores e materiais de trabalho furtados de órgão público em Santo Antônio do Içá

Júlio César Garcia, de 32 anos, foi preso em flagrante na última segunda-feira (14), suspeito de furtar quatro televisores de 42 polegadas, diversos monitores de computador e outros materiais de trabalho de um órgão público no município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Ubiratan Lopes, da 53ª DIP, o crime aconteceu na manhã do mesmo dia. A equipe iniciou as diligências após o representante do órgão registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

“Em relato, ele informou que o furto causou um prejuízo considerável ao órgão. Durante as investigações, conseguimos identificar Júlio César Garcia como autor do crime”, destacou Ubiratan Lopes.

Poucas horas depois, a equipe localizou e prendeu o suspeito em flagrante no Morro do Nelson, bairro Independência, em Santo Antônio do Içá. Todos os objetos foram recuperados e devolvidos à instituição.

Procedimentos

Júlio César Garcia vai responder pelo crime de furto. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

