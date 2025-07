Mulher apontada como mandante de assassinato de ex-marido é presa em Rio Preto da Eva

As investigações apontaram que ela não aceitou o término do relacionamento

Manaus (AM) – A 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (16/07), mandado de prisão temporária em nome de Leila Alves da Fonseca, 60, apontada como mandante do homicídio qualificado de Janderson Ramos da Silva, 43.

O crime aconteceu no dia 11 de junho deste ano, em um ramal localizado na estação ferroviária 91 da rodovia AM-010, zona rural do município.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular da unidade policial, Leila era companheira de Janderson e não aceitou a decisão dele pelo término da relação, o que configura a hipótese de um crime passional.

Além disso, conforme revelaram as investigações, dez dias antes do crime, a vítima havia se tornado pai de uma criança fruto de um relacionamento extraconjugal.

“As investigações foram iniciadas logo após a localização do corpo da vítima. No decorrer das diligências, a polícia identificou que Leila seria a responsável por arquitetar o crime”, detalhou o delegado. Premeditação

Ainda segundo Rondon, durante o depoimento, Leila negou ter conhecimento sobre o relacionamento extraconjugal da vítima, porém ficou evidente de que ela teria enviado mensagens com ameaças de morte tanto para Janderson quanto para a outra mulher dele, demonstrando rancor e premeditação.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na execução do homicídio.

“As investigações vão continuar para garantir que todos os responsáveis sejam devidamente identificados e respondam judicialmente pelo crime cometido”, afirmou o delegado.

Após representação da autoridade policial, a Justiça deferiu o mandado de prisão temporária contra Leila, que foi localizada e presa na rua Governador João Machado, bairro Segunda Etapa, no município.

Procedimentos

Leila Alves da Fonseca responderá por homicídio qualificado. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

