Chico Preto e Plínio Valério reagem contra novo acordo do governo sobre a BR-319

Lideranças do Amazonas acusam o governo federal de adiar, mais uma vez, a pavimentação da BR-319 com novas exigências ambientais

Manaus (AM) – O novo acordo firmado entre os Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente para avançar no licenciamento da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), gerou fortes críticas de lideranças políticas do Amazonas. A proposta prevê a elaboração de um plano socioambiental e a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) como pré-requisito para a retomada das obras de pavimentação da rodovia.

Para o ex-vereador de Manaus, Chico Preto, o acordo representa mais um entrave em um processo que se arrasta há décadas. Segundo ele, a medida apenas reinicia o trâmite burocrático, ignorando que o licenciamento da estrada já contava com um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) aprovado pelo IBAMA desde 2022.

“O que fizeram agora foi trocar o estudo já pronto por outra ferramenta. E sabe o que isso significa? Que todo o processo de licenciamento do trecho do meio da BR-319 vai ter que ser refeito. Tudo do zero, como em 2007″.

A BR-319 é considerada estratégica para a integração da Região Norte com o restante do país, mas sua pavimentação divide opiniões.

De um lado, moradores da região defendem a obra como essencial para a mobilidade, abastecimento e desenvolvimento local. De outro, especialistas ambientais alertam para os riscos de desmatamento, invasão de terras públicas e avanço de crimes ambientais caso a estrada seja asfaltada sem as devidas salvaguardas.

O governo federal afirma que o novo plano busca justamente evitar os erros do passado, como os cometidos na BR-163, onde a pavimentação acelerou a destruição ambiental. A ideia da Avaliação Ambiental Estratégica é identificar os impactos ecológicos e sociais da intervenção, servindo de base para políticas públicas de proteção ambiental e geração de renda sustentável para as comunidades afetadas.

Chico Preto, no entanto, acredita que a iniciativa do governo esconde intenções políticas e funciona como mais uma forma de postergar uma solução real.

“Fizeram um acordo, enrolaram, pediram o estudo, o estudo saiu, foi aprovado. E agora que está tudo pronto, mudam a regra de novo. Isso não é avanço histórico, é atraso crônico”, criticou.

O ex-parlamentar também ressaltou os impactos sociais da demora.

“Mais 15, 16 anos de enrolação e o povo do Amazonas atolando no inverno, comendo poeira no verão. Quem sofre é o povo que precisa da BR-319 para ter acesso a um direito básico: transporte”, disse, citando o artigo 6º da Constituição Federal, que garante os direitos sociais dos brasileiros.

‘Manobra política’

Quem também criticou a iniciativa foi o senador Plínio Valério (PSDB-AM). Em vídeo divulgado na quarta-feira (16), ele classificou o novo grupo de trabalho criado pelo governo para tratar da BR-319 como uma “manobra política”. Segundo o parlamentar, a proposta serve apenas para fins eleitorais e não representa avanço concreto.

“A ministra Marina Silva diz que agora vão destravar as questões da BR-319. Isso é mentira. Vão gastar dois meses para criar o grupo, mais oito para apresentar um estudo, e tudo isso na véspera da eleição. Isso é balela”, afirmou Plínio.

O senador também lembrou que o ministro dos Transportes, Renan Filho, já havia confirmado a viabilidade da pavimentação com medidas sustentáveis, após ouvir as comunidades locais, realizar audiências públicas e propor ações como túneis para fauna, 500 km de cercas florestais e portais de fiscalização ambiental.

“É um absurdo esse tempo todo de espera. Um desrespeito com quem depende da rodovia. Eu vou cumprir meu papel e exigir respeito aos amazonenses”, finalizou Plínio.

