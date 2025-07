Conferência Forjados 2025 reúne adolescentes cristãos em Manaus

Nos dias 15 e 16 de agosto, Manaus recebe a Conferência Forjados 2025 – “Movendo o Céu”, evento cristão voltado para adolescentes e jovens. A conferência é promovida pela Assembleia de Deus – Área 73, em parceria com a Rede de Adolescentes Forjados (RDA Forjados).

Em sua segunda edição, o encontro busca unir fé, propósito e ação prática, com foco no fortalecimento das comunidades e da espiritualidade juvenil.

Inspiração bíblica e vivência prática

Inspirado no versículo 2 Crônicas 7:14, o evento convida os participantes a vivenciarem uma fé ativa. A programação inclui ministrações voltadas às questões da adolescência, momentos de oração, apresentações de bandas gospel locais, gincanas e dinâmicas coletivas.

As atividades estimulam a transformação pessoal, o crescimento espiritual e o engajamento social, promovendo experiências que aproximam os jovens dos valores cristãos.

Ingressos, pulseiras e camisetas temáticas

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 15 e estão disponíveis online. Os participantes também receberão pulseiras e camisetas temáticas no local do evento. Entre os apoiadores confirmados estão as marcas locais GBC Marcas, Áquila Telecom, FF Driver, CHS Irmãos à Obra e Eco Comunicação.

“A expectativa é que os adolescentes compreendam que a fé exige ação. Não basta apenas pedir — é preciso se levantar e agir com propósito”, afirma Otávio Abreu, líder da Rede de Adolescentes da igreja e um dos organizadores.

Formação de líderes cristãos

Com quase 26 anos de atuação, a Área 73 possui forte tradição em ações voltadas à juventude. A Conferência Forjados 2025 reforça esse compromisso ao criar um espaço seguro e inspirador para a formação de novos líderes espirituais.

“Investir em uma geração cercada por distrações é um ato de fé e responsabilidade. Acreditamos que, com orientação, esses adolescentes podem ser os líderes que transformarão a sociedade, tornando-se futuros homens e mulheres de destaque”, afirma o pastor Dr. Fanuel Santos, titular da igreja.

Como apoiar ou participar

A organização está aberta a novos apoiadores e patrocinadores. Empresas interessadas podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. As pulseiras de acesso estão disponíveis no link:

loja.infinitepay.io/boostcomunica

Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram: @rda.forjados

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Péricles é confirmado no Sou Manaus 2025 no palco Malcher

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱