Pescadores naufragam com barco lotado de peixes

Ao menos três pescadores foram resgatados após um naufrágio ocorrido no rio Marajó, no Pará, região Norte do país. O vídeo do acidente foi compartilhado em grupos de WhatsApp neste sábado, 19.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu após o barco ficar sobrecarregado com uma grande quantidade de peixes.

No vídeo, é possível ver a embarcação afundando.

Graças a outro barco que passava pelo local, os pescadores conseguiram ser resgatados.

Os três pescadores já estavam em alto-mar havia algumas horas antes do resgate.

Veja o vídeo:

