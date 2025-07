Brasileirão: veja probabilidade de rebaixamento do São Paulo

O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O campeonato já vai chegando em sua metade e o tricolor paulista está no limite da zona do rebaixamento.

Atualmente, o time de Hernán Crespo ocupa a 16ª colocação, uma acima do Z-4 e o clássico se torna uma decisão para acalmar os ânimos para os lados do Morumbi.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo tem 40.1% de chances de ser rebaixado.

Já o Corinthians ocupa uma posição mais cômoda na tabela, atualmente em 9º lugar, com 14 pontos. O Timão possui apenas 7.4% de chance de ser rebaixado.

Veja a lista completa das chances de rebaixamento no Brasileirão

Sport: 86.5 Fortaleza: 57.4 Juventude: 45.6 Vitória: 44.1 São Paulo: 40.1 Vasco da Gama: 32.5 Internacional: 25.3 Santos: 24.5 Grêmio: 13.8 Ceará: 10.1 Corinthians: 7.4 Mirassol: 3.6 Fluminense: 2.9 Atlético-MG: 2.7 Botafogo: 2.0 Palmeiras: 0.60 Bahia: 0.44 Bragantino: 0.24 Flamengo: 0.11 Cruzeiro: 0.017

*Com informações da CNN

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱