Web aponta indireta de Zé Felipe para Virgínia e Vini Jr. após rumores

Influenciadora teria ido à festa de aniversário de 25 anos do jogador no sábado

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (22) para publicar fotos vestindo um moletom com o número 10. A legenda da postagem, “Em Goiânia tem o 10!”, levou internautas a interpretarem como uma suposta indireta à ex-esposa, Virginia Fonseca, de 26 anos, e ao jogador Vinicius Jr., também de 26.

A suspeita surgiu após Virginia ter sido vista na festa de aniversário de Vini Jr., realizada no último sábado (19). O jogador atualmente veste a camisa 10 da Seleção Brasileira, após ser escolhido por Carlo Ancelotti para substituir Neymar. No Real Madrid, ele usa a camisa 7.

Repercussão

A postagem gerou comentários irônicos nas redes. “O cara com quase 30 anos postando indireta no Insta (risos)”, escreveu uma seguidora. “Zé e sua vibe quinta série (risos)”, comentou outra. Já uma terceira brincou: “Tomara que seja [verdade] e comece um grande festival de indiretas. É a melhor parte, e eu, que amo uma futilidade, adoro acompanhar.”

A festa de aniversário de Vinicius Jr. aconteceu no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A comemoração durou dois dias e reuniu mais de 500 convidados.

No domingo (20), Virginia apareceu em uma live para divulgar produtos de sua marca. Alguns seguidores especularam que ela estaria de ressaca após ter participado do evento do jogador.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento no fim de maio, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, declararam na ocasião.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe é homologado pela Justiça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱