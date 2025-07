Honda e Prefeitura promovem ação de segurança no trânsito

Parceria leva conscientização sobre pontos cegos a motoristas de ônibus e reforça prevenção de acidentes com motociclistas

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Moto Honda da Amazônia e o Centro Educacional de Trânsito Honda (Ceth), realizou na terça-feira (22), uma ação educativa voltada a motoristas de ônibus. A atividade faz parte de uma estratégia de prevenção de acidentes de trânsito, especialmente os que envolvem motocicletas e bicicletas.

A ação teve como foco a conscientização sobre o ponto cego dos veículos. A iniciativa buscou mostrar aos condutores a dificuldade de enxergar motociclistas em determinadas posições ao redor dos ônibus.

Durante a programação, os participantes conheceram a estrutura do Ceth e, na etapa prática, simularam situações reais de risco com o apoio de instrutores da Moto Honda. Os motoristas foram desafiados a identificar pontos cegos e entender como o posicionamento inadequado pode gerar acidentes.

Segundo dados do IMMU, entre janeiro e junho de 2024, Manaus registrou 124 mortes no trânsito, das quais 60 envolveram motociclistas.

Educação no trânsito como ferramenta de mudança

A chefe da Divisão de Educação no Trânsito do IMMU, Hanara Carvalho de Souza, destacou a importância da palestra. Ela reforçou que o momento foi oportuno para atualizar os motoristas sobre as leis de trânsito e alertar sobre boas práticas na condução de grandes veículos.

“Falamos sobre pedestres, motociclistas e a responsabilidade de cada um. Foi uma ação enriquecedora e esperamos que provoque mudanças de comportamento”, disse.

O educador de trânsito Werrison Freitas complementou ao lembrar que Manaus tem cerca de um milhão de veículos. Para ele, o segredo está em compartilhar o espaço viário com atenção e respeito, especialmente em um cenário urbano cada vez mais exigente.

“A dinâmica sobre ponto cego chamou a atenção dos motoristas. Mostramos como retrovisores mal ajustados ou desatenção podem provocar sinistros”, afirmou.

Colaboração para um trânsito mais seguro

Para Ozéias Andrade, especialista do Ceth, a iniciativa conjunta entre Honda e Prefeitura de Manaus é fundamental para ampliar a segurança viária.

“A moto é segura se usada com responsabilidade. A chave está na postura do condutor e no respeito às normas. Acreditamos que educação e conscientização salvam vidas”, destacou.

O motorista Waldenesio Ferreira, com mais de 25 anos de experiência, elogiou a dinâmica. “Esses pontos cegos são reais e perigosos. Precisamos estar atentos para evitar acidentes”, finalizou.

