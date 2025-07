Emenda de Omar Aziz garante recapeamento de 67 ruas na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) participou, nesta quarta-feira (23), da assinatura da ordem de serviço que marca o início das obras de recapeamento de 67 ruas na zona Norte de Manaus. O evento foi realizado no conjunto Galiléia I, no bairro Nova Cidade, com grande participação da população.

As obras fazem parte de um pacote viabilizado por emenda parlamentar do senador, que beneficiará moradores dos conjuntos Vila da Barra, Galiléia, Nova Cidade, Francisca Mendes, Oswaldo Frota 2, Campo Dourado e Monte das Oliveiras.

Durante a solenidade, o prefeito David Almeida reforçou o compromisso com o avanço da infraestrutura e fez declarações políticas firmes.

“Não podemos deixar que esse estado caia na mão de pessoas erradas. Estamos trabalhando para avançar em todas as políticas públicas. Eu não sou candidato. O candidato será o Omar, e nós vamos estar juntos”, afirmou.

Responsável pela destinação dos recursos, Omar Aziz destacou a importância da união entre esferas de poder para garantir melhorias à população.

“Tanto eu quanto o senador Eduardo Braga e toda a bancada do Amazonas temos o dever de ajudar a população de Manaus e do interior. Não é favor, é obrigação”, declarou.

O senador também comentou sobre a cobrança popular por obras:

“O povo só cobra de quem faz. Quem não faz, o pessoal nem perde tempo pra pedir”, disse Aziz.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Júnior, garantiu agilidade na entrega das obras.

“São oito meses de obra e nós vamos entregar antes. Esse time aqui é o time que acorda cedo e dorme tarde pra cuidar das pessoas”, afirmou.

A zona Norte, uma das regiões mais populosas da capital amazonense, já teve mais de 1.100 ruas recapeadas desde o início da atual gestão. Os novos investimentos vão consolidar melhorias em vias de grande circulação e reforçar a mobilidade urbana da região.

