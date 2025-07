Uniforme do Flamengo deve superar R$ 250 milhões em patrocínio

O Flamengo deve ultrapassar os R$ 250 milhões em faturamento com uniformes em 2025. O clube renovou o contrato com a Adidas, estimado em até R$ 100 milhões por ano, incluindo bônus por vendas e desempenho esportivo.

Além disso, a camisa já conta com Pixbet como patrocinador máster – avaliado em R$ 115 milhões em 2025 – e apoio de marcas como Banco BRB (R$ 25,2 milhões/ano), Mercado Livre (R$ 21,5 milhões/ano), Shopee (R$ 12 milhões/ano) e outros espaços como mangas, meião e numeração.

Receita bilionária

Com a soma da remuneração da Adidas (mínimo de R$ 70 milhões), mais os patrocínios da Pixbet e demais contratos, os valores ultrapassam o quarto de bilhão. O clube ainda pode faturar bônus por títulos e aumento de vendas de camisas, o que eleva a cifra.

Detalhes dos contratos

Adidas renovou até 2029 por cerca de R$ 69 milhões ao ano, podendo chegar a R$ 100 milhões com variáveis.

renovou até 2029 por cerca de R$ 69 milhões ao ano, podendo chegar a R$ 100 milhões com variáveis. Pixbet assumiu o patrocínio máster em 2025 por R$ 115 milhões anuais.

assumiu o patrocínio máster em 2025 por R$ 115 milhões anuais. Outros patrocinadores incluem BRB, Mercado Livre, Shopee, Texaco, Assist Card, ABC da Construção, InDrive, Zé Delivery e outros, somando dezenas de milhões por ano.

Finanças em alta

O valor arrecadado com os patrocínios consolida o Flamengo como um dos clubes mais bem financiados do país. A estabilidade nas receitas permite ao time investir com força no elenco, infraestrutura e estratégias de marketing — reforçando sua posição entre os maiores da América Latina.

