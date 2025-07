VÍDEO: Neymar discute com torcedor após derrota do Santos

A situação no Santos segue tensa. Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na quarta-feira (23), na Vila Belmiro, o atacante Neymar protagonizou uma discussão com um torcedor nas arquibancadas, evidenciando o clima de crise no clube.

Logo após o apito final, o camisa 10 se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores e iniciou um bate-boca com um torcedor. Durante a partida, Neymar já havia sido flagrado pelas câmeras discutindo com alguém na mesma direção.

Confusão

A discussão dividiu opiniões entre os presentes: enquanto alguns torcedores apoiaram Neymar, outros ficaram ao lado do torcedor envolvido. A confusão não passou de palavras, mas só foi encerrada quando o goleiro João Paulo interveio e afastou o atacante do local.

Com o resultado, o Santos segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 14 pontos — mesma pontuação do Vasco, que está uma posição acima e fora da degola. O Peixe volta a campo no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(*) Com informações do O Dia

Leia mais: Neymar e Bruna Biancardi revelam rosto de Mel nas redes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱