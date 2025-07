Equipe do AM conquista medalha na RoboCup 2025

Equipe do Amazonas foi destaque na RoboCup 2025 com projeto de cidade inteligente focado na mobilidade urbana em Manaus

Manaus (AM) – Durante a RoboCup 2025, maior evento de Robótica e Inteligência Artificial do mundo, estudantes amazonenses conquistaram uma medalha internacional. A competição aconteceu entre 15 e 21 de julho, em Salvador (BA), e reuniu jovens de diversos países.

Representando o Amazonas, a equipe Tambakicks, da escola Dom Bosco, apresentou o projeto “Protótipo Cidade Inteligente: Fluxo de Trânsito”.

A proposta inovadora foi reconhecida como uma das melhores do Brasil e destacou o uso de tecnologia para resolver problemas de mobilidade urbana.

Projeto alia robótica e inteligência artificial

O projeto monitora o trânsito com sensores e câmeras instalados em vias urbanas. Com apoio da inteligência artificial, o sistema ajusta o tempo dos semáforos em tempo real, conforme o fluxo de veículos.

Outra funcionalidade é a detecção automática de pedestres e animais, garantindo segurança e fluidez no tráfego. Um aplicativo exclusivo também permite:

Acesso a alertas de trânsito em tempo real

Consulta de rotas alternativas

Envio de informações sobre bloqueios ou acidentes

Visualização do tempo estimado de abertura dos semáforos

Equipe superou desafios e conquistou reconhecimento

A professora Joana Ramos, coordenadora do projeto, destacou o empenho dos alunos desde as etapas iniciais.

“A trajetória não foi fácil. Todo o processo de implementação, desde a pesquisa até cada etapa da criação, foi bastante trabalhoso. No estadual, o projeto ainda era apenas uma ideia. Foi aprimorado para o nacional e melhorado mais uma vez para o mundial”, disse.

O estudante André Luiz, de 12 anos, relatou a emoção de participar do evento.

“Foi incrível! Muito diferente ver outros competidores. Conversei com pessoas de vários países, japoneses, iranianos, tailandeses… Aprendi sobre novas tecnologias e percebi que o mundo inteiro está mudando na área da tecnologia. São soluções muito diferentes das que usamos aqui no Brasil.”

Já Caio Gurgel, de 16 anos, ressaltou o intercâmbio de ideias.

“Estar aqui é maravilhoso. É um ambiente onde todos têm o mesmo objetivo: buscar um futuro melhor por meio da tecnologia e da inovação. Trabalhar com pessoas de várias partes do mundo foi incrível.”

Famílias também viveram o orgulho da conquista

As mães dos estudantes acompanharam tudo de perto. Rayane Paiva, mãe de Caio, falou da emoção:

“Foi maravilhoso. Ver todo o processo, da fase inicial à premiação, foi, sem dúvida, a maior emoção de uma mãe que ama o filho e acredita no trabalho que ele faz”. Alessandra Sena, mãe de André, reforçou: “Eu me senti muito orgulhosa por ele estar fazendo o que gosta. Nosso papel, enquanto pais, não é atrapalhar, e sim favorecer o caminho para que ele possa fazer aquilo que realmente ama.”.

Outros projetos do laboratório

Além do projeto de mobilidade, o laboratório abriga outras iniciativas. Um dos destaques é a Mão Biônica com Impressão 3D, criada por André Luiz aos 7 anos. A prótese acessível visa ajudar pessoas com amputações e já chamou atenção na RoboCup.

Futuro da equipe e da educação tecnológica no Amazonas

Para a professora Joana, a RoboCup foi um divisor de águas.

“Mudou totalmente a vida dos meus alunos, especialmente dos que estão em fase de escolher uma carreira. Eles tiveram acesso a estudantes das melhores universidades do Brasil e do mundo. Afinal, para chegar ao Mundial, é preciso passar por etapas nacionais em cada país. Isso amplia a visão de mundo e abre possibilidades. É um verdadeiro intercâmbio cultural. Os alunos nunca voltam os mesmos”.

A equipe Tambakicks segue motivada para implementar o projeto e desenvolver novas soluções que contribuam com as cidades e a qualidade de vida das pessoas.

