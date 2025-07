Detento foge durante sessão virtual de custódia

Um detento escapou durante uma audiência de custódia realizada por videoconferência na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, em Goiás. A fuga aconteceu quando o preso aproveitou um momento de distração dos agentes penitenciários para deixar o prédio.

A fuga

Segundo a Polícia Civil, o homem pulou o muro da unidade e fugiu por uma área de mata. Durante a fuga, ele teria assassinado um servidor do Instituto Federal Goiano e roubado uma motocicleta para continuar a escapada.

O fugitivo foi encontrado na manhã de quarta-feira (24) em uma casa, onde estava acompanhado de outras três pessoas. Inicialmente preso por roubo, ele agora também será investigado pelos crimes cometidos durante a fuga.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública informou que um procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso. Um vídeo da audiência mostra o momento em que o juiz percebe a ausência do detento e interrompe a sessão.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Venezuelano é preso por extorquir comerciantes com agiotagem e ameaças no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱