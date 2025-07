Parque do Idoso recebe 2ª edição da Corrida Personal Clinic

Evento no Parque do Idoso incentiva saúde e inclusão na terceira idade.

A segunda edição da Corrida Personal Clinic em Movimento será realizada na próxima quinta-feira (31), às 18h, no CSU Parque do Idoso, zona Centro-Sul de Manaus. O evento celebra a saúde, o bem-estar e a inclusão da pessoa idosa, com estrutura adaptada para diferentes níveis de condicionamento físico.

Corrida para idosos acontece dia 31 no Parque do Idoso

Idealizada pela empreendedora Sônia Maria, a corrida conta com acompanhamento integral de professores e profissionais especializados, garantindo total segurança aos participantes.

A prova é dividida em três percursos:

3 km – para os mais experientes

– para os mais experientes 2 km – para iniciantes

– para iniciantes 1,8 km – para idosos com mobilidade reduzida

“Mais do que uma competição, é um movimento pela vida ativa e digna na terceira idade”, destaca Sônia.

Como participar e quantas vagas ainda estão disponíveis

Até o momento, 56 pessoas já estão inscritas e restam apenas 10 vagas. Os interessados podem garantir presença com um kit de participação de baixo custo, que permite a todos competirem uniformizados.

A organização oferece medalhas, hidratação com água e um palco para premiação, reforçando o clima de acolhimento e valorização.

Evento promove saúde e inclusão na terceira idade

“Cuidamos para que cada participante se sinta acolhido, assistido e motivado. A corrida é um símbolo do que defendemos diariamente: saúde, autonomia e pertencimento”, afirma a organizadora.

A Corrida Personal Clinic em Movimento reforça o compromisso com a longevidade ativa, criando oportunidades para que a população idosa se mantenha em movimento com segurança, alegria e valorização.

Leia mais:

Falso mototaxista assalta passageira após corrida em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱