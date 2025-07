Cetam prorroga inscrições para cursos online gratuitos; veja como garantir vaga

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) estendeu o prazo de inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional. Agora, os interessados têm até terça-feira (29) para garantir sua vaga.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site: cursos.cetam.am.gov.br.

A seleção é por ordem de inscrição, e cada candidato pode se inscrever em apenas um curso.

Cursos online com início em agosto

As aulas começam no dia 6 de agosto e serão realizadas na plataforma AVEA, o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do Cetam.

A oferta inclui 46 cursos, sendo 45 autoinstrucionais e um com tutoria, voltado para candidatos com Ensino Superior completo.

Carga horária e certificação digital

Os cursos têm duração entre 20 e 80 horas. Para receber o certificado digital gratuito, o aluno precisa alcançar no mínimo 60 pontos de aproveitamento.

Edital completo no site oficial

O edital, a lista completa dos cursos e o cronograma estão disponíveis no site oficial do Cetam:

www.cetam.am.gov.br, no banner “Tudo sobre Inscrições”.

