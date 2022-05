Empresas discutem ação para aumento no consumo de gás natural no AM

Objetivo é elaborar um plano de trabalho para captar indústrias que demandem alto consumo do produto no estado

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), recebeu a visita de representantes da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), na quinta-feira (5), para uma reunião com o objetivo de planejar estratégias para o desenvolvimento do gás natural no estado.

A iniciativa faz parte dos trabalhos que o Governo do Amazonas vem desenvolvendo no plano de ações estratégicas que propõem estimular o uso de gás natural, com o aumento na captação de empresas do segmento industrial que tenham elevada demanda de insumo, e incrementar as ações nos segmentos residencial, automotivo e comercial.

O secretário executivo de Mineração, Energia, Petróleo e Gás (Semep) da Sedecti, Marco Antônio Villela, enfatizou que o trabalho em conjunto com a Cigás contribuirá com o estado nas ações de organização, articulação e ações na cadeia de desenvolvimento do gás natural.

“Tratamos com a Cigás de assuntos que são de interesse do estado, por meio da nossa secretaria. Estamos estabelecendo um plano de trabalho para o curto prazo, atuando no sentido de agir. Vamos fazer um trabalho em conjunto para trazer indústrias que demandam muito gás natural do Amazonas e, ao mesmo tempo, para gerar mais empregos e renda”, disse Villela.

Pela Cigás, participaram da reunião o diretor técnico comercial, Clóvis Correia, e o conselheiro administrativo, Hermano Darwin.

Ambos consideraram a importância dos avanços no mercado de gás natural no Amazonas.

