Wilson Lima investe mais de R$ 1 mi na agricultura familiar em Careiro da Várzea

O governador Wilson Lima destinou, nesta terça-feira (29), mais de R$ 1 milhão para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar ações sociais no município de Careiro da Várzea, localizado a 25 quilômetros de Manaus.

Os recursos foram direcionados para a compra de equipamentos, linhas de financiamento e repasses para associações e moradores da região.

Durante a ação, o mandatário destacou a entrega de cheques do Crédito Rosa e do Crédito Feirante, além de diversos incentivos para os setores social e primário. Segundo ele, o pacote de entregas reforça o compromisso do governo com a população ribeirinha e com o desenvolvimento sustentável da região.

Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o Governo do Amazonas investiu R$ 408,4 mil na agricultura familiar local. O valor foi viabilizado por dois editais públicos e permitiu a aquisição de implementos agrícolas, como triciclos, grade aradora e trator, ampliando a capacidade produtiva dos pequenos agricultores.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) também avançou no apoio ao setor. A instituição assinou contratos do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), doou uma tonelada e meia de alimentos por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF) e distribuiu kits de roçado e sacos de ráfia aos produtores.

Agricultoras comemoram entregas

A agricultora Graciete da Silva, de 61 anos, integrante da Associação Mulheres Ribeirinhas, comemorou a entrega de 1.500 abacaxis para as famílias cadastradas. Para ela, a doação chegou em um momento crucial, especialmente devido aos impactos da cheia no município. “Tudo isso representa qualidade de vida. Fruta é saúde”, destacou.

O contrato do Preme, no valor de R$ 134 mil, garantirá mais de R$ 270 mil em investimentos na merenda escolar da rede estadual. A medida formaliza a compra direta de produtos dos agricultores da região, fortalecendo a economia local e promovendo alimentação escolar de qualidade.

Além disso, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) contribuiu com a entrega de certificados digitais, suplemento alimentar e kits para casa de farinha, totalizando R$ 22,4 mil em recursos.

Já o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) concedeu R$ 336,3 mil em crédito rural e entregou 58 documentos aos produtores do município.

Crédito Rosa ganha novo ponto fixo no município

Na área social, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) certificou alunos da Padaria Artesanal e entregou novos cheques do Crédito Rosa. Além disso, o governo inaugurou um ponto fixo de atendimento do programa no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Até o momento, 23 mulheres do Careiro da Várzea foram contempladas pelo programa, somando um investimento de R$ 148,8 mil. O novo espaço facilita o acesso das moradoras ao financiamento e fortalece a autonomia econômica das famílias locais.

Com essa ação integrada, o Governo do Amazonas reforça sua atuação no interior do estado, promovendo geração de renda, inclusão social e estímulo à produção agrícola sustentável.

Leia mais:

Wilson Lima apresenta a Schwarzenegger papel do AM na agenda climática global

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱