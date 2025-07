Manauara e Manaus disputam mata-mata da Série D 2025

Manauara e Manaus avançaram para o mata-mata da Série D 2025 e já conhecem seus adversários. Os dois representantes amazonenses encaram equipes do Maranhão na segunda fase da competição. O Manauara enfrenta o Sampaio Corrêa, enquanto o Manaus mede forças com o Imperatriz.

Ambos os confrontos serão decididos em partidas de ida e volta. Quem somar mais pontos ou saldo de gols segue para as oitavas.

Datas e locais

O Manauara estreia fora de casa no dia 4 de agosto (segunda-feira), às 16h, no Castelão, em São Luís. O jogo da volta acontece no dia 9, sábado, também às 16h, no Estádio da Colina, em Manaus. A equipe encerrou a primeira fase em terceiro lugar no Grupo A1, com 21 pontos.

Por outro lado, o Manaus abre o confronto em casa no dia 3 de agosto (domingo), às 17h, no Estádio Carlos Zamith. A partida de volta será no dia 9, às 19h30, no Frei Epifânio, em Imperatriz. O Gavião do Norte terminou a fase anterior na segunda colocação do grupo.

Olho no acesso

Ambos os times estão em busca de uma vaga nas oitavas. O Manaus, com mais experiência, aposta no apoio da torcida e no jogo em casa para sair na frente. Já o Manauara, que disputa apenas sua segunda Série D, quer surpreender fora e decidir com força total em Manaus.

Caso os placares agregados terminem empatados, a decisão irá para os pênaltis. Ou seja, emoção não deve faltar nos duelos que movimentam o futebol amazonense.

Leia mais:

Atletas do Amazonas se destacam em fim de semana de competições

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱