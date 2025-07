Torcedor joga vibrador em quadra durante jogo da WNBA

Incidente aconteceu no fim da vitória do Valkyries sobre o Dream.

Faltando um minuto para o fim da partida entre Golden State Valkyries e Atlanta Dream, um torcedor jogou um vibrador na quadra da Gateway Center Arena, instantes antes da cesta que definiu o placar.

A arbitragem interrompeu o duelo. Uma policial da segurança recolheu o objeto, e os organizadores ainda não identificaram o autor do arremesso.

Jogadoras reagem ao episódio

A armadora Jordin Canada, do Dream, reagiu com surpresa ao incidente.

A vice-presidente do time, Renee Montgomery, que acompanhava o jogo à beira da quadra, classificou a cena como “irreal”.

Valkyries garantem a vitória

Com a situação resolvida, o jogo seguiu normalmente. A italiana Cecilia Zandalasini fez a cesta da vitória nos últimos três segundos, selando o placar em 77 a 75 para o Valkyries, equipe de São Francisco.

Atiraram um dildo para o court num jogo da WNBA 💀pic.twitter.com/y390WRUmAv — B24 Dunk (@B24Dunk) July 30, 2025

