Avô é preso por abusar neta de 6 anos e cortar cabelo dela como punição em Manaus

Um homem de 48 anos foi preso, na quarta-feira (30), investigado por estupro de vulnerável e tortura contra a própria neta, de 6 anos, em Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a criança tinha os seus cabelos cortados pelo autor quando reagia em negativa aos abusos sexuais, e emaranhados de fios foram encontrados na residência deles.

Além disso, o homem foi investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul por ameaça e abuso sexual contra a sua própria filha e mãe da criança, uma jovem de 23 anos.

Quando os crimes eram praticados, o suspeito colocava a neta dentro de uma máquina de lavar para que ela não visse os atos.

Mais detalhes serão repassados em coletiva realizada ainda nesta quinta-feira (30).

