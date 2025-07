PL expulsa deputado que elogiou Moraes e criticou Trump

O Partido Liberal (PL) expulsou nesta quarta-feira (31) o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (SP) após declarações públicas em defesa do ministro Alexandre de Moraes e críticas ao ex-presidente americano Donald Trump. A decisão veio após forte pressão da bancada bolsonarista, que considerou inaceitável a fala do parlamentar.

Durante entrevista ao Metrópoles, Rodrigues classificou como “o maior absurdo que já viu na vida política” a decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções contra Moraes por meio da chamada Lei Magnitsky, norma usada pelo governo americano para punir estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou praticar corrupção em larga escala.

“Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo”, declarou o deputado, referindo-se à atuação do republicano na pressão por sanções internacionais ao ministro do STF.

Crise interna e ruptura partidária

As declarações de Antônio Carlos Rodrigues romperam o alinhamento do PL com a ala mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a figuras da política americana como Trump. A reação foi imediata. Em nota oficial, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, confirmou a expulsão e classificou a fala do parlamentar como “populismo barato” e “ignorância diplomática”.

Segundo Valdemar, “atacar o presidente dos Estados Unidos é um erro grave. Precisamos de diplomacia, não de confusão.”

A expulsão reforça o isolamento de vozes dissonantes dentro do partido e escancara a rigidez da linha ideológica que domina a legenda, cada vez mais dependente da fidelidade ao bolsonarismo.

Entenda a Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky foi criada nos Estados Unidos para sancionar pessoas envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção internacional. As punições incluem restrições financeiras, bloqueio de bens, proibição de entrada no país e cortes de acesso a serviços digitais e bancários.

A aplicação da medida ao ministro Alexandre de Moraes, anunciada em 30 de julho, provocou reação do governo brasileiro, que avalia medidas de resposta diplomática. Moraes está à frente de investigações que envolvem a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, o que o tornou alvo de aliados de Bolsonaro.

Silêncio e desgaste

Até o momento, Antônio Carlos Rodrigues não comentou publicamente a expulsão. O silêncio do deputado contrasta com o desgaste interno que se aprofunda dentro do PL, partido que tenta se manter coeso em meio a disputas ideológicas e pressões internacionais.

Leia mais:

Trump cancela visto de Moraes e de outros ministros do Supremo

Alexandre de Moraes é alvo de 29 pedidos de impeachment

O TariBlefe de Trump ao Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱