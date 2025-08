Lula recebe ministros do STF em jantar após sanções dos EUA a Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu, na noite desta quinta-feira (31), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para um jantar no Palácio da Alvorada. O gesto visa demonstrar apoio institucional ao ministro Alexandre de Moraes e à Corte, após a imposição de sanções por parte do governo dos Estados Unidos.

Na quarta-feira (30), Moraes foi alvo da chamada Lei Magnitsky, legislação norte-americana que permite sanções a indivíduos acusados de violar direitos humanos. É a segunda vez que o ministro sofre sanções aplicadas pela administração do ex-presidente Donald Trump.

Quem participou do jantar

Todos os 11 ministros do STF foram convidados. Estiveram presentes o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, além de Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e o próprio Moraes. O jantar também contou com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet; do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; e do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Reação do governo

Após o anúncio das sanções, o presidente Lula divulgou nota oficial criticando a interferência externa:

“O Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os Poderes. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na Justiça brasileira”, declarou o presidente.

Na mesma nota, Lula defendeu o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, valores que, segundo ele, garantem a força da economia brasileira e a autonomia da política externa.

Contexto das sanções

No último dia 18 de julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já havia anunciado a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, de seus familiares e aliados no STF.

As medidas vieram após Moraes abrir um inquérito para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acusado de articular retaliações contra ministros do Supremo com apoio de representantes norte-americanos.

Eduardo Bolsonaro passou um período nos Estados Unidos após tirar licença do mandato em março, sob a justificativa de “perseguição política”. A licença terminou em 20 de julho.

