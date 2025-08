Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou, na noite desta sexta-feira (1º), que o Brasil segue aberto ao diálogo com os Estados Unidos, apesar das recentes tarifas comerciais e sanções impostas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Lula, a prioridade é mitigar os impactos econômicos e sociais das medidas unilaterais adotadas pelo governo norte-americano.

“Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano”, publicou o presidente nas redes sociais.

A declaração de Lula veio horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que está disposto a conversar com o líder brasileiro “a qualquer momento”.

Leia mais:

Lula repudia atentado contra Donald Trump: ‘inaceitável’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱