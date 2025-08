Unidades Móveis de Saúde da Mulher mudam de local em Manaus; veja

A Prefeitura de Manaus vai iniciar o atendimento em novos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher a partir da segunda-feira (4). Dessa forma, as mudanças vão atingir as zonas Leste, Oeste, Sul e rural da cidade. Entretanto, a unidade que atende a zona Norte continuará no mesmo local.

Atendimento itinerante facilita acesso à saúde

As cinco unidades móveis possuem equipes e equipamentos preparados para atender mulheres que moram longe das unidades fixas da rede municipal. Por isso, o serviço fortalece a atenção básica e amplia a prevenção.

Exames preventivos sem agendamento

Além disso, as mulheres podem fazer exames de mamografia e preventivos do colo do útero sem necessidade de encaminhamento ou agendamento prévio. Esses exames ajudam a detectar precocemente o câncer, o que aumenta as chances de cura.

Outros serviços disponíveis

As unidades móveis também oferecem ultrassonografias, consultas médicas e de enfermagem, consultas iniciais de pré-natal, vacinação básica, testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, planejamento familiar e dispensação de medicamentos.

Quem pode usar o serviço?

O atendimento é exclusivo para mulheres. Para ser atendida, basta apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS.

Horários e endereços das unidades móveis

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, inclusive em pontos facultativos.

Confira os locais e os períodos de atendimento:

Zona Norte: Praça do conjunto Canaranas, rua P, s/nº, bairro Nova Cidade (até 8/8)

Praça do conjunto Canaranas, rua P, s/nº, bairro Nova Cidade (até 8/8) Zona Oeste: Paróquia Santo Antônio, rua Padre Francisco, 350, bairro Santo Antônio (4 a 22/8)

Paróquia Santo Antônio, rua Padre Francisco, 350, bairro Santo Antônio (4 a 22/8) Zona Leste: Rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho (4 a 15/8)

Rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho (4 a 15/8) Zona Sul: Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças (4 a 22/8)

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças (4 a 22/8) Zona Rural: Marina do Davi, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra (4 a 15/8)

