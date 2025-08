Veja as regras do festão de 30 anos de Bruna Marquezine em Ilha Fiscal no RJ

A atriz Bruna Marquezine escolheu a histórica Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para comemorar seu aniversário de 30 anos, no próximo dia 15 de agosto. Por se tratar de um patrimônio tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o evento deverá seguir regras rígidas de conduta.

A festa terá duração máxima de seis horas e está prevista para começar no fim da tarde, antes do pôr do sol. Os cerca de 200 convidados — entre eles Sasha Meneghel, Xuxa, Angélica, Luciano Huck, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros e até o ex-namorado João Guilherme — poderão acessar a ilha por escunas da Marinha ou vans por via terrestre.

Confira as principais regras da festa:

Som alto está proibido , para preservar a estrutura do prédio e seus vitrais históricos;

, para preservar a estrutura do prédio e seus vitrais históricos; Não pode haver fogos de artifício , nem chuva de papel picado;

, nem chuva de papel picado; Filmagens com drones e canhões de luz estão vetadas ;

; Nada que envolva fogo ou chama será permitido ;

; Manifestações políticas ou religiosas estão proibidas ;

; Não é permitido o uso de drogas ou entorpecentes ;

; É proibido que convidados tirem a roupa durante a festa.

Para realizar o evento, Bruna precisou assinar um termo de responsabilidade com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), que administra a ilha. A atriz também teria feito uma doação a um projeto cultural para viabilizar a realização da comemoração no local, que normalmente só está aberto à visitação pública.

Ilha Fiscal: cenário histórico

A Ilha Fiscal ficou conhecida por sediar o famoso Último Baile do Império, dias antes da Proclamação da República em 1889. O espaço foi reaberto ao público em junho de 2023, após longo período de restauração. Segundo o portal gshow, Bruna conheceu o local em um evento no início deste ano e se encantou com a estrutura neogótica, apelidada de “castelinho”.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Bruna Marquezine curte publicação com crítica a Virginia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱