Movimentos ligados à oposição realizaram neste domingo (3) protestos em diversas cidades do país. Os manifestantes pedem anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e criticam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Manaus, a manifestação está marcada para as 16h, na Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

Bolsonaro ausente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não participou das manifestações. Como cumpre medida cautelar determinada pelo STF, ele está proibido de sair de casa aos domingos, o que o impede de comparecer aos atos públicos.

*Com informações da CNN

