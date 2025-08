Mulher morre após ser atacada com água quente pelo marido em Manaus

Manaus (AM) – Francisca Rodrigues morreu neste sábado (3) após passar 20 dias internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus. Ela sofreu queimaduras graves depois que o marido jogou água quente sobre ela no dia 13 de julho, no bairro Gilberto Mestrinho.

Doença agrava estado

O Instituto Médico Legal (IML) apontou choque séptico, sepse e infecção cutânea como causas da morte. Francisca tinha diabetes, que agravou sua condição.

Polícia investiga agressor

O 9º Distrito Integrado de Polícia registrou o caso. Os policiais investigam o ataque e buscam responsabilizar o marido agressor, que permanece sem nome divulgado.

