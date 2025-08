CPMI do INSS deve começar até quinta com Omar Aziz no comando

Manaus (AM) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) será o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar denúncias de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, provocadas por descontos indevidos realizados por sindicatos. A instalação da comissão está prevista para ocorrer ainda nesta semana, com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional.

A relatoria ficará a cargo de um deputado federal, ainda não definido. Nos bastidores, a expectativa é que o nome escolhido seja de centro, fora da polarização política entre governo e oposição. Omar Aziz, por sua vez, reforçou que o objetivo da comissão é proteger os aposentados e manter o foco nos crimes cometidos, sem transformar o colegiado em palco político.

“Não é algo contra A ou B, é a favor das pessoas que foram enganadas. Não tem por que ficar uma histeria entre direita e esquerda, Lula ou Bolsonaro. Não vejo por que polarizar o debate. As pessoas que cometeram esses atos precisam ser punidas”, declarou o senador, em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (4).

A proposta da CPMI surgiu após uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), realizada em abril, que revelou um esquema de descontos não autorizados diretamente nos benefícios do INSS. A movimentação parlamentar para criar a comissão ganhou força em maio, quando a oposição reuniu assinaturas suficientes para formalizar o pedido.

Diferente das CPIs tradicionais, compostas apenas por deputados, a CPMI tem caráter misto e contará com a participação de senadores e deputados. A presença de Omar Aziz na presidência indica um perfil mais moderado na condução dos trabalhos, apesar da pressão de diferentes grupos políticos para explorar o tema.

Com o controle da comissão, Aziz ganha visibilidade nacional em um tema sensível: a defesa de aposentados e pensionistas contra práticas abusivas. A condução dos trabalhos será acompanhada de perto tanto pelo governo federal quanto pela oposição, que busca explorar o caso como sinal de desorganização e negligência institucional.

