Lazer

No lugar do ingresso, CIGS pede doação de alimento não perecível

Em comemoração à semana do soldado, o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), localizado na Avenida do São Jorge, Zona Oeste de Manaus, terá entrada gratuita neste domingo (24), das 09h às 16h30.

Em vez de cobrar ingresso, o CIGS solicita a doação de 1kg de alimento não perecível por adulto, exceto sal.

Atrações

Criado para apresentar as espécies da fauna e flora amazônica aos alunos dos cursos, o Zoológico do CIGS guarda mais de mil animais. Sua área possui em torno de 45.000 m², cobertos em sua maioria por vegetação nativa preservada.

Aberto ao público geral desde 1969, o espaço é uma atração fora do óbvio em Manaus. Voltado à educação ambiental, pesquisa, conservação e acolhimento, ele é administrado pela Divisão de Veterinária do CIGS.

Leia mais: VÍDEO: Onça-pintada vira estrela do CIGS nas redes sociais de Manaus