O senador Eduardo Braga (MDB-AM) voltou a criticar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por sua postura contrária ao asfaltamento da BR-319. Em tom duro, o parlamentar classificou a posição dela como “conversa de bêbado para delegado” e afirmou que os estudos ambientais da rodovia já foram realizados três vezes, com impacto sobre fauna, flora e populações indígenas devidamente avaliados.

Braga atribuiu o veto ao projeto a um “acordo político” e ressaltou que a falta de pavimentação causa ainda mais danos ambientais. Segundo ele, todos os anos toneladas de pedras e madeira precisam ser usadas para manter a estrada trafegável.

O senador também destacou que cerca de 900 carretas circulam diariamente pela BR-319 e defendeu que a obra é essencial não apenas para a economia, mas também para reduzir os impactos ambientais.

Em discurso, Braga elevou o tom e questionou a posição do governo.

“O Lula não sabe disso? Todo mundo sabe. Mas o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar”, afirmou.

