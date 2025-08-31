Com a Palavra

Mayra deixou claro que vai disputar mais uma vez o cargo de deputada estadual em 2026

No Amazonas, centenas de pacientes com câncer, leucemia e outras doenças graves enfrentam um verdadeiro calvário em busca de tratamento, sobretudo os que vêm do interior para a capital. Diante desse cenário, a deputada estadual Mayra Dias (Avante) afirmou, em entrevista ao quadro Com a Palavra, do portal Em Tempo, que o Hospital do Sangue, obra estratégica para esse público, segue esquecido há anos.

Durante a entrevista, a parlamentar detalhou como pretende direcionar seu mandato em 2026, com ênfase nas cobranças na área da saúde. Mayra também falou sobre o cenário político das próximas eleições, a importância da assistência social no interior, a necessidade de maior representatividade feminina na Aleam e os desafios de equilibrar atuação entre base e oposição ao governo.

Confira na íntegra a entrevista

(Foto: Divulgação)

Em Tempo – A senhora recentemente usou a tribuna para cobrar o funcionamento do Hospital do Sangue. Como avalia o impacto desse atraso para a saúde pública no Amazonas?

Mayra Dias – Com toda franqueza, esse atraso é um descaso com a saúde pública. Um hospital desse porte, que já consumiu milhões e foi prometido várias vezes. Ele seria a esperança para pacientes com câncer, leucemia e precisando de transplantes, que hoje são obrigados a se deslocar para outros estados, gastando energia e dinheiro que não têm. Cada dia de atraso significa vidas perdidas ou sofridas sem necessidade. O Amazonas merece respeito e saúde de qualidade. Cobro transparência e um prazo real para que essa obra, parada há uma década, seja finalmente entregue à população.

ET – Na sua visão, o que explica a falta de prioridade dos últimos governos em relação a essa obra, mesmo após tantas promessas de inauguração?

Mayra Dias – No meu ponto de vista, o que vemos é uma grave falta de compromisso com o que é essencial. Uma obra estratégica como essa, que salvaria tantas vidas, acaba sendo negligenciada porque exige gestão ativa, vontade política continuada e fiscalização rigorosa, coisas que, infelizmente, faltaram. Governos passam, promessas ficam no ar, e o paciente continua sofrendo longe de casa, sem acesso a tratamentos especializados aqui mesmo no estado. É uma sucessão de más escolhas: preferem inaugurar obras visíveis a concluir um projeto complexo, mas que é um marco para a saúde pública. É inaceitável que a falta de priorização continue custando vidas.

ET – A senhora também cobrou o funcionamento das delegacias da mulher em regime de 24 horas no interior do Amazonas. O que motivou esse posicionamento e quais municípios considera mais urgentes para receber essa estrutura?

Mayra Dias – A motivação foi o aumento alarmante de feminicídios e a violência que não para após as 18h. Enquanto só uma delegacia em Manaus funciona 24 horas, o interior sofre ainda mais, apenas 11 dos 62 municípios têm uma delegacia especializada, e nenhuma funciona à noite ou tem estrutura adequada. A violência não escolhe horário, e as mulheres ficam desamparadas quando mais precisam. Municípios com maior população e que são polos regionais, como Parintins, Coari, Itacoatiara e Tefé, são os mais urgentes para receber essa estrutura 24 horas. A lei federal já existe, cobro que o governo do estado cumpra essa obrigação para, de fato, salvar vidas.

ET – Na sua visão, a ausência de delegacias especializadas em funcionamento integral contribui para a subnotificação de casos de violência contra a mulher? Explique.

Mayra Dias – Com toda a certeza. A falta de delegacias 24 horas é uma das maiores causas da subnotificação, porque a violência doméstica não acontece só em horário comercial. Uma vítima de madrugada, com a delegacia fechada, muitas vezes desiste de denunciar por medo e desamparo. Na tentativa de mudar essa realidade, por meio de nossos requerimentos, obtivemos uma conquista importante com a implementação da Ronda Maria da Penha em vários municípios como Parintins, Itacoatiara e Tefé.

ET – Seu mandato se destaca pela intensa produção legislativa. Quais dessas iniciativas você avalia como principais conquistas e legado da sua atuação até aqui?

Mayra Dias – Apresentei mais de 150 projetos de lei, dos quais 70 tornaram-se leis estaduais efetivas voltadas para crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, PcDs e LGBTQIAPN+. Entre as propostas já em vigor no Estado destaco a Lei n° 7.504/2025, que assegura às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual a prioridade no atendimento psicológico na Rede Pública de Saúde do Estado; Logo no primeiro ano de mandato, lutei pela sanção da Lei nº 6424/2023, que assegura a consultoria gratuita de amamentação em unidades públicas de saúde do Estado. Como mãe, sei o quanto é importante ser acolhida e orientada em um momento tão delicado para a mãe e também para o bebê. Sempre costumo dizer que o nosso mandato é para todos. E trabalhamos por todos. Por isso, lutamos pela aprovação da Lei nº 6.526, que incentiva a inserção da comunidade LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho, combate à discriminação e garante mais direitos a esse público, ainda alvo de exclusões históricas. Também conseguimos implementar, de forma permanente, por meio de duas Resoluções Legislativas, as campanhas “Doe frascos de vidro – amamentação solidária” e “Doador legal”.

ET – Como presidente da Comissão de Assistência Social e Trabalho (CAST), como tem sido seu foco em respostas às demandas sociais, especialmente em municípios do interior e ribeirinhos?

Mayra Dias – Meu foco principal é garantir que a assistência chegue a todos, especialmente às comunidades mais distantes e vulneráveis do nosso estado. Por meio do ‘Ação em Dias’, nossa força-tarefa já beneficiou mais de 102 mil pessoas no interior, em comunidades ribeirinhas e indígenas, com serviços essenciais como saúde, documentação, suporte jurídico e psicológico, além de minicursos de empreendedorismo para gerar renda. Também não medimos esforços em emergências, como fizemos com a campanha de doações para as vítimas das chuvas em Manaus. É sobre cuidar das pessoas com ação concreta, levando cidadania e dignidade para quem mais precisa.

Mudança de cenário

(Foto: Divulgação)

ET – Nos últimos anos, a senhora integrou a base governista e agora faz parte da oposição estadual. Como avalia esse processo de readequação política?

Mayra Dias – Na política, acredito que o mais importante é estar alinhado com o que consideramos melhor para a população. Independentemente de base ou oposição, nosso trabalho é voltado para as necessidades do povo, ouvindo as demandas, buscando soluções efetivas e, acima de tudo, garantir uma melhor qualidade de vida para a população.

ET – O deputado Wanderley Monteiro, seu colega de partido, enfrenta um processo de expulsão do Avante por “infidelidade partidária”, após assinar a CPI do asfalto. Qual a sua visão sobre esse episódio e quais reflexões traz para seu próprio caminho político e partidário?

Mayra Dias – O nosso mandato tem como foco buscar resultados que beneficiem a nossa população e o nosso objetivo é garantir que essas obras sejam concluídas com transparência e eficiência. Existem órgãos de controle e fiscalização que já estão acompanhando esses contratos. Se surgirem fatos novos, não terei nenhuma dificuldade em analisar com total responsabilidade.

Prioridades

ET – Com a aproximação do ano eleitoral, quais são suas prioridades legislativas nos próximos meses além de focar na reeleição?

Mayra Dias – O nosso mandato é pautado nas necessidades da população do Estado, principalmente do interior, o Baixo Amazonas, com propostas, projetos e ações que beneficiem e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Vou dar sequência ao trabalho iniciado lá atrás, em 2023, quando entramos na Assembleia Legislativa, com o propósito de lutar e ratificar, todos os dias, o meu compromisso com o nosso povo da capital e do interior.

ET – Olhando para os quase três anos de mandato, qual legado você acredita ter construído até agora na ALEAM e qual mensagem quer transmitir à população do Amazonas?

Mayra Dias – Construí um legado como deputada estadual pautado pela coragem de enfrentar desafios e pela determinação de servir ao meu povo. Acredito que a palavra LUTA seja a marca do meu mandato: a luta por uma saúde mais acessível e digna, por uma educação de qualidade que abra caminhos, por uma segurança que traga paz às famílias e, sobretudo, pela valorização e defesa das mulheres do nosso estado. Essa é uma luta diária, constante e incansável, que segue sendo o propósito da minha caminhada política e da minha vida pública.

ET- A Casa precisa de mais presença feminina?

Mayra Dias – Hoje a Casa vive um momento histórico com cinco parlamentares mulheres, mas considero um número ínfimo dentro de um contexto de 24 cadeiras no parlamento estadual. Acredito que é essencial a representatividade feminina na política como ponto primordial para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa. Mais do que ocupar cadeiras, é sobre transformar realidades, garantir direitos, abrir caminhos e inspirar outras mulheres a acreditarem que também podem estar nesses lugares. A política ganha força, sensibilidade e pluralidade quando é feita com a participação ativa das mulheres.

Considerações

Mayra deixou claro que vai disputar mais uma vez o cargo de deputada estadual em 2026. Atualmente, ela integra ao grupo político dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), além de ser filiada ao partido avante, liderado no Amazonas pelo prefeito de Manaus, David Almeida. Ao que parece, a parlamentar está confiante em buscar a reeleição pelo segundo mandato na carreira política.

Ela destacou que a maior parte das emendas de seu mandato foi destinada à saúde e assistência social, com investimentos em unidades no interior e na capital. Entre as ações, citou a construção de centros de atendimento, melhorias em hospitais e programas voltados a públicos específicos, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. Projetos como Ação em Dias, que já realizou mais de 100 mil atendimentos, o Maternar, que beneficiou mais de 1,4 mil mulheres, e o Juventude em Movimento, focado em capacitação e esporte, também foram ressaltados pela parlamentar.

Leia mais:

Deputada Mayra Dias faz balanço do mandato e diz privilegiar pautas inclusivas



