agressão

Vídeo de câmera de segurança registra agressão; animal foi resgatado e recebe cuidados

Um vídeo captado por câmeras de segurança de um supermercado na avenida Silves, Zona Sul de Manaus, mostra um homem agredindo um cachorro no estacionamento do estabelecimento.

Nas imagens, o suspeito chega de motocicleta, estaciona e se aproxima do animal. Em seguida, ele desce da moto e dá um chute no cachorro, que não apresentava nenhum comportamento agressivo, causando ferimentos graves.

Após agredir o animal, o homem segue normalmente para o interior do supermercado, sem demonstrar qualquer reação ou preocupação com a situação.

Cachorro é resgatado e adotado

O cachorro, que sofreu ferimentos significativos, foi adotado pelo casal Victor e Eli e já recebe os cuidados necessários para recuperação.

Nas imagens que circularam na internet, o agressor chega de motocicleta, desce do veículo e desfere um chute contra a cadela, que não apresentava qualquer sinal de ameaça. A violência repercutiu negativamente, mobilizando defensores da causa animal, até que a adoção trouxe um desfecho mais esperançoso para a história.

Foto: Reprodução

Segundo o casal a decisão de adotar a cadela surgiu logo após a agressão. Eles já conheciam a animal, que costumava circular pelo local, e estavam em dúvida sobre levá-la para casa. A violência ocorrida na última quinta-feira (28) acabou sendo decisiva.

“Tá sendo bem emocionante. Agora que ela vai ficar com a gente, vamos até nos mudar por causa da Charlene, encontrar um lugar maior para ela ficar livre”, contou Eli.

O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas repudiando a agressão. Até o momento, as autoridades locais não se pronunciaram sobre a abertura de investigação.

Vídeo:

