Um vídeo captado por câmeras de segurança de um supermercado na avenida Silves, Zona Sul de Manaus, mostra um homem agredindo um cachorro no estacionamento do estabelecimento.
Nas imagens, o suspeito chega de motocicleta, estaciona e se aproxima do animal. Em seguida, ele desce da moto e dá um chute no cachorro, que não apresentava nenhum comportamento agressivo, causando ferimentos graves.
Após agredir o animal, o homem segue normalmente para o interior do supermercado, sem demonstrar qualquer reação ou preocupação com a situação.
Cachorro é resgatado e adotado
O cachorro, que sofreu ferimentos significativos, foi adotado pelo casal Victor e Eli e já recebe os cuidados necessários para recuperação.
Nas imagens que circularam na internet, o agressor chega de motocicleta, desce do veículo e desfere um chute contra a cadela, que não apresentava qualquer sinal de ameaça. A violência repercutiu negativamente, mobilizando defensores da causa animal, até que a adoção trouxe um desfecho mais esperançoso para a história.
Segundo o casal a decisão de adotar a cadela surgiu logo após a agressão. Eles já conheciam a animal, que costumava circular pelo local, e estavam em dúvida sobre levá-la para casa. A violência ocorrida na última quinta-feira (28) acabou sendo decisiva.
“Tá sendo bem emocionante. Agora que ela vai ficar com a gente, vamos até nos mudar por causa da Charlene, encontrar um lugar maior para ela ficar livre”, contou Eli.
O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas repudiando a agressão. Até o momento, as autoridades locais não se pronunciaram sobre a abertura de investigação.
Vídeo:
