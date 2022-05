Moradores das zonas leste e oeste comemoram chegada do Asfalta Manaus

As duas frentes de obra fazem parte do pacote de mais de 10 mil ruas que serão recuperadas na capital

Manaus (AM) – O programa Asfalta Manaus iniciou, nesta semana, os trabalhos de recomposição asfáltica nos bairros Nova Conquista e Compensa, nas zonas leste e oeste da capital, respectivamente. As duas frentes de obra fazem parte do pacote de mais de 10 mil ruas que serão recuperadas na capital, por meio da parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

Ao acompanhar a vistoria que o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida fizeram nas primeiras ruas recuperadas dos bairros, os moradores celebraram a ação.

“Eu já moro aqui há mais de 20 anos e nunca participei de uma ação como essa. Estou muito feliz que isso está acontecendo no nosso bairro. A gente só vê esse asfalto nas ruas principais e os moradores das ruas (menores) ficam esquecidos”, disse Keila Santos, líder comunitária do bairro Nova Conquista, zona leste, onde os serviços de infraestrutura, esperados há mais de uma década, iniciaram.

“Faço parte da Compensa há 12 anos, vendo uma melhoria dessas chegar na nossa comunidade é uma grande satisfação mesmo. Gratidão ao nosso prefeito e ao governador Wilson Lima. Esse asfalto a comunidade estava querendo há muito tempo, uma rua bem ampla e asfaltada”, pontuou Edinaira Araújo, presidente da Associação dos Moradores da Vila Gilberto Mestrinho, comunidade conhecida como Pantanal, na Compensa 3.

Convênios

O programa tem 31 frentes de obras e 14 empresas foram contratadas para dar andamento ao Asfalta Manaus. Nessa primeira etapa, serão atendidas vias secundárias com um fluxo de trafegabilidade menor, mas que vão receber pavimentação com a mesma qualidade das ruas e avenidas principais.

O convênio Asfalta Manaus 1 tem valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município. O Asfalta Manaus 2 é de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.

O programa está inserido no protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus. Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade. Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

