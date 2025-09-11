Fatalidade

Vítima estava na garupa da moto conduzida pelo pai quando caiu e foi atropelada por ônibus da linha 560.

Manaus (AM) – Uma jovem morreu, na noite desta quarta-feira (10), após ser atropelada por um ônibus na avenida Curaçau, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai. Durante o trajeto, o condutor tentou desviar de um monte de lixo na via, mas perdeu o controle da moto. Os dois caíram e, na sequência, um ônibus da linha 560 passou por cima da cabeça da jovem, que morreu instantaneamente.

O impacto foi tão grave que a massa encefálica da vítima ficou exposta. Não há informações se o pai da jovem ficou com ferimentos graves.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, enquanto a perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos que irão auxiliar nas investigações sobre o acidente.

