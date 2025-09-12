Mandado

Ele foi condenado a mais de sete anos de reclusão

Um homem de 42 anos foi preso, no domingo (7), pelo crime de estupro praticado contra uma mulher de 32 anos, em janeiro de 2012, em Coari, no interior do Amazonas. Ele foi condenado a sete anos e seis meses.

Carona

Conforme o delegado José Barradas, na época do crime, o autor deu uma carona à vítima e a uma amiga que estavam na estrada do Coari-Mamiá. Ao deixar a segunda mulher em sua residência, o homem mudou de caminho, levando a vítima para outro local, momento em que, com extrema violência, arrancou sua roupa e praticou a violência sexual.

“As investigações iniciaram e foram colhidas várias informações para a elucidação desse crime hediondo. Foram colhidos depoimentos da vítima e de testemunhas, além de realizados exames de conjunção carnal, que revelaram lesões nas partes íntimas da vítima”, explicou o delegado.

Histórico

Segundo a autoridade policial, o homem também responde por outro crime de estupro, praticado no mesmo ano. Ele estava respondendo em liberdade desde aquela época e, neste ano, foi expedido o mandado de prisão preventiva de sentença definitiva de sete anos e seis meses.

“Saímos em diligências para cumprir o mandado, localizando o indivíduo no bairro Itamarati, no município”, finalizou o delegado.

O homem responderá pelo crime de estupro e ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Polícia procura homem por sequestro, cárcere e estupro no Amazonas